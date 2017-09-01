Мещеряков: "Локомотив" приобрел качественных игроков, учитывая потраченные на них деньги

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" приобрел качественных игроков в летнее трансферное окно, учитывая то, какие деньги он на них потратил. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

"Клуб достаточно эффективно поработал в это трансферное окно с учетом всех обстоятельств и тех игроков, которые к нам пришли. Если бы совет директоров не был удовлетворен качеством приглашенных игроков за те деньги, за которые они пришли, он признал бы трансферную кампанию неудовлетворительной и сделал бы замечания. Без сомнения, всегда есть куда улучшаться, но на мой взгляд, к нам пришли достаточно качественные игроки за те деньги, за которые мы их приобрели, хотя окончательную оценку всех приобретений должна показывать игра", - сказал Мещеряков.

По его словам, "Локомотив" не вышел в летнее трансферное окно за пределы выделенного бюджета. "Всегда хочется чего-то большего, но я считаю, что мы удовлетворительно действовали в рамках тех бюджетных лимитов, которые существуют в клубе. "Локомотив" в своей деятельности строго придерживается бюджета, утвержденного на год советом директоров. За строгим соблюдением финансовой и бюджетной дисциплиной в клубе совет директоров, мягко говоря, следит, и это один из тех вопросов, за который регулярно отчитывается менеджмент", - отметил собеседник ТАСС.

"В настоящее время бюджет клуба выполняется, менеджмент не может от него отступать. Он был утвержден по планам доходов и расходов. Любая деятельность планируется, и исходя из нее, менеджмент за этим очень внимательно следит, чтобы финансовое состояние клуба было нормальным", - подчеркнул Мещеряков.

Летнее трансферное окно в России закрылось с 31 августа на 1 сентября. Во время регистрационного периода "Локомотив" приобрел вратаря Никиту Медведева, защитников Соломона Кверквелию и Мацея Рыбуса, нападающего Аршака Коряна, а также арендовал форвардов Ари и Эдера Лопеса.