Хрюнов считает, что новый регламент вызовет небывалый подъем российского бокса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Утверждение нового регламента профессионального бокса в России вызовет небывалый подъем этого вида спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказал российский промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов.

Об утверждении нового регламента профессионального бокса в России было сообщено в пятницу. Основной целью документа станет защита интересов и прав боксеров, а также менеджеров и промоутеров в международных федерациях.

"Те преобразования, которая начала Федерация бокса России, построены на интересах главного человека в боксе - боксера. Я, как человек, входивший в рабочую группу, занимавшейся разработкой нового регламента, считаю, что это вызовет небывалый подъем отечественного боксе. У нас появятся 200-300 новых боксеров, новые чемпионы мира. Появится то, чем мы с вами сможем гордиться", - сказал Хрюнов.

Строительство новых арен для чемпионата мира по футболу 2018 года очень поможет в развитии российскому боксу, считает Хрюнов. "У меня, как у промоутера, очень большие амбиции. Строительство новых стадионов в регионах приведет к тому, что мы будем проводить несколько крупных ивентов в год. Будем открывать новые школы, интернаты для подготовки юных боксеров", - отметил он.

По словам собеседника агентства, обязательство прохождения допинг-контроля для боксеров является очень важным шагом для российского бокса на международной арене. Также Хрюнов отметил приоритет присутствия на каждом выездном титульном бое представителя Российской Федерации. "Это очень большой шаг для нас", - заявил он.

В Федерации бокса России образован департамент профессионального бокса, который будет заниматься развитием данного направления спортивной деятельности в стране.