Мотогонщик Росси успешно прооперирован в Италии по поводу перелома ноги

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ТАСС, 1 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP итальянец Валентино Росси успешно прооперирован в клинике в Анконе. Об этом сообщается на официальном сайте его команды Movistar Yamaha MotoGP.
В четверг Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии и был госпитализирован. У спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги.
"Операция прошла хорошо. Утром, когда я проснулся, чувствовал себя уже намного лучше, - сказал Росси. - Хотел бы поблагодарить персонал клиники Риунити в Анконе, а особенно доктора Раффаэлле Паскареллу, который меня прооперировал. Очень сожалею о случившемся инциденте и с нетерпением жду момента, когда снова сяду на мотоцикл".
38-летний Росси является одним из самых известных и успешных мотогонщиков в истории спорта. Семь раз он выигрывал чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - MotoGP. Еще три раза становился вторым и два раза - третьим.