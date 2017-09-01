Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мотогонщик Росси успешно прооперирован в Италии по поводу перелома ноги

Спорт
1 сентября, 14:33 UTC+3 ТАСС

В четверг спортсмен попал в аварию в ходе тренировочных заездов в Италии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валентино Росси

Валентино Росси

© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 1 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP итальянец Валентино Росси успешно прооперирован в клинике в Анконе. Об этом сообщается на официальном сайте его команды Movistar Yamaha MotoGP.

В четверг Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии и был госпитализирован. У спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги.

"Операция прошла хорошо. Утром, когда я проснулся, чувствовал себя уже намного лучше, - сказал Росси. - Хотел бы поблагодарить персонал клиники Риунити в Анконе, а особенно доктора Раффаэлле Паскареллу, который меня прооперировал. Очень сожалею о случившемся инциденте и с нетерпением жду момента, когда снова сяду на мотоцикл".

38-летний Росси является одним из самых известных и успешных мотогонщиков в истории спорта. Семь раз он выигрывал чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - MotoGP. Еще три раза становился вторым и два раза - третьим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама