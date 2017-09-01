Министр спорта РФ Колобков провел торжественную линейку для юных ярославских хоккеистов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства спорта РФ Павел Колобков провел торжественную линейку, приуроченную к началу нового учебного года, для воспитанников Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло в ледовом дворце "Локомотив". В линейке также приняли участие президент ХК "Локомотив" Юрий Яковлев и директор ярославского училища Елена Крошева.

"Дорогие учащиеся, преподаватели, поздравляю вас с первым учебным днем, днем знаний, - сказал Колобков. - Безусловно, 1 сентября - день новых надежд и возможностей. Надеюсь, что в новом учебном году вы приобретете необходимые знания не только в области спорта, но и в образовании. Желаю вам хорошего учебного года".

В ходе линейки министр спорта РФ вручил золотые значки ГТО старшеклассникам-воспитанникам учебного заведения. В ответ спортсмены подарили Колобкову хоккейный свитер училища.

Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле было создано по распоряжению правительства РФ от 25 января 2012 года. Решение о его создании было принято после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года, унесшей жизни хоккеистов "Локомотива" из Ярославля.

В настоящее время создается современная материально-техническая база училища в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы".