Минск заключил контракт с Европейскими олимпийскими комитетами на проведение Евроигр-2019

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Контракт на проведение в 2019 году в Минске II Европейских игр подписан в пятницу между представителями Белоруссии и Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом сообщает корр. ТАСС с места события.

"В Минске создана большая спортивная инфраструктура, позволяющая проводить соревнования самого высокого уровня. Уверен, что мы подготовимся и достойно проведем вторые Европейские игры", - заявил председатель Минского горисполкома Андрей Щорец. Как отметил исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Кочиянчич, "выбор Минска местом проведения Европейских игр - это великолепный выбор". "У Белоруссии есть опыт в проведении международных соревнований самого крупного масштаба", - сказал он.

Как пояснили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, подписанный документ состоит из 10 глав и содержит информацию об основных принципах проведения Евроигр, продаже билетов, приеме гостей и аккредитации, гостевом размещении, церемонии открытия и других аспектах.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Белоруссия получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось в октябре прошлого года в Минске. На Евроигры в Белоруссию приедут более 4 тыс. спортсменов. С 21 по 30 июня атлеты разыграют 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. В 10 дисциплинах спортсмены постараются выполнить квалификационные нормативы, дающие право на участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

"В целях выполнения олимпийских квалификационных нормативов и требований для участия спортсменов в Олимпиаде 2020 года ЕОК рассматриваются соревнования в программе Евроигр по бадминтону, боксу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, стрельбе из лука, стрельбе (пулевой и стендовой), настольному теннису", - уточнили в НОК Белоруссии.

Европейские игры являются региональными международными комплексными спортивными соревнованиями среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под эгидой Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку (Азербайджан).