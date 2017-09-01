Бывший чемпион мира по боксу Заб Джуда арестован за неуплату алиментов

ТАСС, 1 сентября. Бывший чемпион мира по боксу по четырем престижным версиям американец Заб Джуда приговорен судом округа Куинс к трехмесячному тюремному заключению за отказ от уплаты алиментов. Об этом сообщает газета Daily News.

Издание отмечает, что 39-летний боксер должен был заплатить $120 тыс. для того, чтобы избежать наказания, однако он не смог собрать "даже часть от этой суммы".

Это не первый случай, когда у Джуды возникали проблемы с уплатой алиментов. В 2016 году Атлетическая комиссия штата Невада отстранила его на 18 месяцев за фальсификацию документов о задолженностях по выплате алиментов. Кроме того, в 2014 году он был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а в январе прошлого года боксер попал в аварию, после чего представился не своим именем. Также в 2016 году он обвинялся в домашнем насилии.

Джуда в 54 поединках одержал 43 победы (30 - нокаутом) и потерпел девять поражений, два боя с участием Джуды были признаны несостоявшимися. В активе американца победы над такими боксерами, как Кори Спинкс, Лукас Мартин Маттиссе, Демаркус Корли, 3 ноября 2001 года Джуда встретился с россиянином Константином Цзю и потерпел поражение нокаутом во втором раунде. Последний бой Джуда провел в январе 2017 года.