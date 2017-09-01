Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Некоторым российским футболистам не хватает амбиций, они предпочитают получать деньги, не играя. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В ночь на пятницу в России закрылось трансферное окно.

"Я как руководитель, отвечающий за развитие футбола, заинтересован в том, чтобы играло как можно российских игроков, молодые получали практику, - заявил Мутко, делясь впечатлениями от итогов трансферного окна. - В нашей молодежной сборной многие игроки не имеют практики: например, Никита Чернов - прекрасный футболист, но он то в одном клубе, то в другом, конечно, прогрессировать так сложно. А я убежден, что таких игроков в России сейчас достаточно, мы выпускаем каждый год до тысячи человек из детско-спортивных школ в возрасте 17 лет. Если серьезно с этими ребятами поработать, то можно комплектоваться российскими игроками".

"Но понятно, что в мире есть более талантливые, вчера посмотрел сборную Франции, ясно, что там талант на таланте, камня на камне от не самой слабой сборной Голландии не оставили (4:0), - продолжил собеседник ТАСС. - Конечно, таких талантливых ребят много в мире, и, если у тебя есть деньги, ты можешь их приобрести, но смысл заключается в том, чтобы сама лига была сильной, а не только один клуб - он выиграет один год, а потом футболисты начнут деградировать, потому что в чемпионате нет конкуренции, а на международной арене они не наигрываются. Нам нужно, чтобы было как можно больше сильных клубов".

На вопрос, доволен ли он трансферным окном с точки зрения интересов сборной, Мутко ответил: "Мы можем только говорить, чтобы они имели игровую практику, но что тут умничать - мы понимаем, что у каждого человека своя жизнь, он сам принимает решения: кому-то просто достаточно получать деньги и сидеть на скамейке, а у кого-то есть амбиции прогрессировать, достичь каких-то высот, оставить след в футболе, чтобы о тебе помнили. Мы говорим о великих Льве Яшине, Эдуарде Стрельцове, Валентине Иванове, Игоре Нетто, Федоре Черенкове, Андрее Тихонове, Егоре Титове, Дмитрии Аленичеве - вот это настоящий путь. А есть путь: прожил жизнь в футболе, что-то там заработал - и в никуда".

"У Федора Смолова наверняка было много раздумий, но в принципе он лидер в "Краснодаре", и это здорово (что он остался в клубе - прим. ТАСС). Отчасти и благодаря ему средняя посещаемость "Краснодара" выросла в разы. Да, это говорит о прекрасном менеджменте, новом стадионе, но и о качестве игроков. Тут важно, чтобы наши футболисты имели амбиции, вот и все", - подытожил он.