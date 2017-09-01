Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейке

Спорт
1 сентября, 15:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По словам главы РФС, он заинтересован в том, чтобы играло как можно российских игроков, молодые получали практику,

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Некоторым российским футболистам не хватает амбиций, они предпочитают получать деньги, не играя. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В ночь на пятницу в России закрылось трансферное окно.

"Я как руководитель, отвечающий за развитие футбола, заинтересован в том, чтобы играло как можно российских игроков, молодые получали практику, - заявил Мутко, делясь впечатлениями от итогов трансферного окна. - В нашей молодежной сборной многие игроки не имеют практики: например, Никита Чернов - прекрасный футболист, но он то в одном клубе, то в другом, конечно, прогрессировать так сложно. А я убежден, что таких игроков в России сейчас достаточно, мы выпускаем каждый год до тысячи человек из детско-спортивных школ в возрасте 17 лет. Если серьезно с этими ребятами поработать, то можно комплектоваться российскими игроками".

Смотрите также
Леандро Паредес и Роберто Манчини

В чемпионате России по футболу закрылось трансферное окно

"Но понятно, что в мире есть более талантливые, вчера посмотрел сборную Франции, ясно, что там талант на таланте, камня на камне от не самой слабой сборной Голландии не оставили (4:0), - продолжил собеседник ТАСС. - Конечно, таких талантливых ребят много в мире, и, если у тебя есть деньги, ты можешь их приобрести, но смысл заключается в том, чтобы сама лига была сильной, а не только один клуб - он выиграет один год, а потом футболисты начнут деградировать, потому что в чемпионате нет конкуренции, а на международной арене они не наигрываются. Нам нужно, чтобы было как можно больше сильных клубов".

На вопрос, доволен ли он трансферным окном с точки зрения интересов сборной, Мутко ответил: "Мы можем только говорить, чтобы они имели игровую практику, но что тут умничать - мы понимаем, что у каждого человека своя жизнь, он сам принимает решения: кому-то просто достаточно получать деньги и сидеть на скамейке, а у кого-то есть амбиции прогрессировать, достичь каких-то высот, оставить след в футболе, чтобы о тебе помнили. Мы говорим о великих Льве Яшине, Эдуарде Стрельцове, Валентине Иванове, Игоре Нетто, Федоре Черенкове, Андрее Тихонове, Егоре Титове, Дмитрии Аленичеве - вот это настоящий путь. А есть путь: прожил жизнь в футболе, что-то там заработал - и в никуда".

"У Федора Смолова наверняка было много раздумий, но в принципе он лидер в "Краснодаре", и это здорово (что он остался в клубе - прим. ТАСС). Отчасти и благодаря ему средняя посещаемость "Краснодара" выросла в разы. Да, это говорит о прекрасном менеджменте, новом стадионе, но и о качестве игроков. Тут важно, чтобы наши футболисты имели амбиции, вот и все", - подытожил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама