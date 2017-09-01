Российский пятиборец Лесун примет участие в Кубке Кремля 2017 года

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун выступит на Кубке Кремля, который пройдет в Москве 3 сентября. Об этом спортсмен сообщил журналистам.
Лесун в финале личного турнира чемпионата мира, который завершился 28 августа, лидировал после первого вида - фехтования, однако затем был вынужден отказаться от продолжения борьбы за награды из-за непрекращающихся болей в спине.
"Ничего не помешает моему выступлению на Кубке Кремля. Спина, как и я, в порядке, тем более, будет отличная атмосфера на турнире. Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье, но это старая травма, которая не очень сильно беспокоит", - сказал Лесун.
Лесун будет соревноваться в смешанной эстафете вместе с чемпионкой мира 2017 года Гульназ Губайдуллиной. "Турнир проводится очень ярко и зрелищно, приезжают сильнейшие спортсмены, которые показывают всё, на что способны, это и вызывает большие эмоции. Я очень рада возможности выступить вместе с Александром Лесуном, это честь для меня", - сказала Губайдуллина.
Соревнования по фехтованию и плаванию пройдут во Дворце спортивных единоборств и бассейне ЦСКА. Заключительные дисциплины пятиборья, конкур и комбайн, а также церемония открытия турнира и награждение победителей состоятся на конно-спортивной базе ЦСКА.