Алексей Николаев обслужит контрольный матч между сборной России и "Динамо"

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ТАСС, 1 сентября. Бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым обслужит контрольный матч между сборной России по футболу и московским "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами Николаева будут Дмитрий Чельцов и Арам Петросян, резервным арбитром - Павел Шадыханов.
Встреча между сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября на "Арене-Химки", начало в 17:30 мск.