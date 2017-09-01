Алексей Николаев обслужит контрольный матч между сборной России и "Динамо"

ТАСС, 1 сентября. Бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым обслужит контрольный матч между сборной России по футболу и московским "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Николаева будут Дмитрий Чельцов и Арам Петросян, резервным арбитром - Павел Шадыханов.

Встреча между сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября на "Арене-Химки", начало в 17:30 мск.