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Футболисты, вызванные в сборные, присоединяется к "Локомотиву" 7-8 сентября

Спорт
1 сентября, 16:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что основной идеей сбора в Австрии является приведение всех игроков к "одному знаменателю"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты "Локомотива", находящиеся сейчас в расположении своих национальных команд, присоединятся к клубу 7-8 сентября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" отпустил в сборные 11 футболистов. Оставшиеся игроки отправились в Австрию на сбор, который завершится 6 сентября. "Все должны собраться в Москве 7-го или максимум 8-го числа. Недельный сбор перед этим необходим, чтобы кондиции игроков были примерно равные", - сказал Семин.

Он подчеркнул, что основной идеей сбора в Австрии является приведение всех игроков к "одному знаменателю". "Идея такая: работа на сборе включает больше индивидуального характера как в плане нагрузок, так и в плане тактики и техники. Привлекли двух игроков из "Казанки" - Галанина и Куликова, решили не брать большую группу, потому что у них предстоят игры", - отметил тренер.

"У нас есть две группы игроков: те, кто сыграл очень много матчей, физическая нагрузка на них была высока, что показало обследование, и те, кто сыграл меньше игр и больше нуждается в тренировках. Нагрузки получаются у всех разные, и наша задача подвести всех под общий знаменатель, посмотреть нового игрока Эдера, провести одну встречу и продолжить работу после присоединения сборников", - сказал Семин.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что новый нападающий Эдер должен на сборе показать все, ради чего его брал "Локомотив". "Сейчас мы можем говорить о нем все, что угодно, но все определяют матчи. Мы надеемся, что он вольется в команду и будет хорошим помощником, для этого его и брали. У него есть время, чтобы показать нам, как он выглядит", - заключил тренер.

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. 10 сентября железнодорожники в матче девятого тура на выезде сыграют против грозненского "Ахмата".

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