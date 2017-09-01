Симонян: молодежная сборная РФ в игре с армянами не порадовала ни игрой, ни результатом

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Молодежная сборная России по футболу в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года с командой Армении не показала ни качественной игры, ни результата. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
В четверг россияне сыграли со сверстниками из Армении вничью со счетом 0:0.
"Главный тренер заявил, что он доволен игрой своей команды. Но мое мнение таково: я не доволен ни игрой, ни результатом. В агрессии команды проглядывала начальная необученность - это касается детско-юношеского футбола, технико-тактического образования - потому что мы не могли взломать более-менее насыщенную оборону", - сказал Симонян.
"Будем надеяться, что следующие матчи наша команда проведет лучше", - добавил он.
Следующий матч отборочного раунда против команды Гибралтара сборная России проведет 5 сентября на стадионе "Арсенал" в Туле.