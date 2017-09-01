Путин побывал в новом хоккейном училище в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил новое государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Глава государства осмотрел центр, пообщался с юными спортсменами, а также попробовал свои силы в броске по воротам.

Экскурсию для Путина провели директор училища Елена Крошева, президент ХК "Локомотив" Юрий Яковлев, министр спорта РФ Павел Колобков и врио губернатора области Дмитрий Миронов. Главе государства рассказали о комплексе и этапах его строительства, в том числе о создании "второй очереди". "Ее закончим в следующем году и введем в эксплуатацию. Сейчас готовность 25%", - отметил Колобков.

Яковлев также рассказал о методиках, которые применяются для обучения юных хоккеистов. "Мы привлекли в этот отдел всех кого смогли из наших высококвалифицированных специалистов, в том числе из Канады, Америки, Австрии для того, чтобы разработать непосредственно методики, по которым должны работать все хоккеисты", - отметил он.

Путин посетил и тренировочный зал, где расположены так называемые бросковые зоны. Здесь хоккеисты имеют возможность отработать точность броска. Показывая тренажер, Яковлев продемонстрировал удар по воротам. Путин тоже попробовал забить шайбу и с первого раза попал в верхний угол.

Говоря о тренировочном центре, Яковлев отметил, что "каждый мальчишка может заниматься здесь дриблингом, ведением шайбы". "Вы хоккеист, вы понимаете, что это такое", - сказал он президенту. "Я не хоккеист", - со смехом ответил президент. "Мы с Дмитрием Юрьевичем (Мироновым) готовимся, может, когда-нибудь сыграем?" - предложил Яковлев. "Да, с удовольствием", - сказал Путин.

Во время посещения президента в центре проводила тренировку детская хоккейная команда "Локомотив". Президент поприветствовал юных хоккеистов, которые в это время тренировались в центре, и вышел к ним на лед. Спортсмены поблагодарили главу государства и подарили ему именную хоккейную футболку. "От команды "Локомотив" спасибо, что вы пришли к нам на тренировку. Мы рады, что у нас есть столько ледовых дворцов, чтобы заниматься", - сказал один из игроков команды.

Новый комплекс

Многофункциональный спортивный комплекс НП ХК "Локомотив" представляет собой единое сооружение, в состав которого входят жилой, реабилитационный и спортивно- тренировочный центры. Сооружение имеет форму клюшки с шайбой, где "шайба" - это спортивная часть, а "клюшка" - это жилой и реабилитационный центры.

С сентября начинает свою работу спортивно-тренировочная часть комплекса - закрытый ледовый каток с местами для 1500 зрителей, ледовое поле, спортзал, тренажерный зал, футбольное поле.