Строительство хоккейного училища в Ярославле могут завершить раньше графика

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Строительство материально-технической базы Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле планируется завершить с опережением графика - до конца 2018 года. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Строительство объектов ярославского хоккейного училища ведется с 2015 года в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". В пятницу состоялся ввод в эксплуатации первой очереди строительства учебного заведения. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Первую очередь строительства ярославского училища мы должны были закончить к 15 сентября этого года, но завершили ее раньше - к 1 сентября, - сказал Колобков. - Вторая очередь должна быть по госконтракту завершена в 2019 году. Сейчас мы думаем, как нам изыскать возможность, и я полагаю, что мы сделаем это, чтобы полностью завершить строительство училища уже в следующем году. В принципе, второй этап строительства завершен уже на 25 процентов".

Объекты, входящие в первую очередь строительства, позволяют уже сейчас начать полноценный учебный процесс. "Все сдается в полном оснащении и позволяет уже сейчас полностью осуществлять учебный процесс, - подчеркнул Колобков. - Сделано все необходимое для получения среднего профессионального образования, а также подготовки спортсменов".

В состав первого этапа вошли следующие объекты: трехэтажная хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, общежитие, пищеблок, семиэтажный комплекс учебных помещений, а также плоскостные сооружения - футбольное поле с беговыми дорожками, две открытых хоккейных площадки, два теннисных корта.

В состав второго этапа строительства училища входят трехэтажная главная ледовая арена с трибунами на 1500 человек, административно-хозяйственный корпус, медико- восстановительный блок.