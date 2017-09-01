"Футбольные уроки" прошли в городах - организаторах чемпионата мира 2018 года

Волк Забивака и ученики во время урока, посвященного ЧМ-2018, в День знаний в школе-гимназии №1554. © Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. "Футбольные уроки", посвященные чемпионату мира 2018 года, прошли в пятницу в городах - организаторах турнира. В День знаний школьники знакомились с историей турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и деталями подготовки России к чемпионату мира, детям дарили мячи "Красава", профессиональные футболисты делились секретами игры и вручали призы за победу в викторине.

В Москве "футбольный урок" проходил в Центре спорта и образования "Чертаново". К ребятам приехали генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чемпионата мира Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов, а также российская певица Зара, которая в ходе урока была объявлена послом ЧМ-2018. "Надеюсь, что смогу оправдать оказанное доверие и достойно представить чемпионат мира", - сказала она. После урока Смертин и Давыдов сыграли в футбол с учащимися образовательного центра.

Как рассказали ТАСС в комитете по спорту Санкт-Петербурга, "футбольный урок" прошел в школе 667 Невского района города. Там находится единственный в городе школьный музей спорта. Урок для ребят провели инспектор Российского футбольного союза, бывший судья ФИФА Тарас Безубяк и спортивный журналист, писатель Константин Осипов, которые рассказали о важности проведения для страны и города чемпионата мира по футболу. "Гости подарили школьному музею мяч чемпионата мира", - отметил представитель комитета.

Сборная девочек против ветеранов "Балтики"

Официальный талисман ЧМ-2018 Волк Забивака встречал участников турнира футболистов в школе №14 Калининграда. Турнир был организован в рамках "футбольного урока". "Изюминкой" спортивного праздника на школьном стадионе стало участие в турнире футбольной сборной девочек этого учебного заведения. А их соперниками стали ветераны местного футбольного клуба "Балтика".

Как рассказала ТАСС педагог Светлана Нешкина, в школе созданы два спортивных класса с футбольным уклоном, на их базе сформирована и команда девочек, которая за два года добилась немалых успехов: стала победителем городских соревнований по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу", призером Северо-Запада и четвертой в финале проекта в Москве, в котором участвовали 12 лучших команд России.

"Мы гордимся своими девчонками-футболистками и верим в их спортивное будущее", - отметила Нешкина. А болельщики турнира и соперники - члены команд волонтеров, воспитанников школы-интерната №7, сборной мальчиков школы № 14 и ветеранов "Балтики" - дружно аплодировали девчонкам во время футбольного поединка. Участников футбольного урока и турнира приветствовала пятикратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 в России Наталья Ищенко.

Участники турнира и болельщики в этот день стали также свидетелями мастер-класса тренера-преподавателя по футболу спортивной школы Романа Тарасова, шоу футбольного фристайла от Андрея Воронина, выступления участников секции акробатического рок-н-рола. Перед футбольным турниром презентацию ЧМ-2018 в школьных аудиториях провели волонтеры оргкомитета "Россия-2018" и городские добровольцы. Они рассказали об истории чемпионата и ответили на вопросы учащихся, многие из которых были связаны с подготовкой к турниру в Калининграде.

По оценке вице-премьера РФ, председателя оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко, посетившего в августе Калининград, программа подготовки области к чемпионату мира выполняется с большим прогрессом. Согласно данным застройщика главного стадиона на острове Октябрьский ФГУП "Спорт-Ин", готовность арены на 35 тыс. мест составляет на данный момент 80%, стадион будет сдан до конца текущего года.

Самый массовый урок

В Самаре "футбольный урок" оказался наиболее массовым: он проходил одновременно более чем в 180 учебных заведениях города - как в школах, так и колледжах. Волонтеры приготовили для школьников и учащихся яркую интерактивную презентацию будущего чемпионата, после чего на местных стадионах развернулись футбольные баталии.

"Нам бы хотелось, чтобы это стало традицией - один из первых уроков в День знаний посвящать спорту, в том числе такой замечательной игре, как футбол", - сказал на уроке в школе №77 вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. По его словам, за последние несколько лет в регионе появилось более 200 современных футбольных полей, на которых играют как школьники, так и взрослые.

В Ростове-на-Дону волонтеры рассказали школьникам о предстоящем ЧМ-2018 и истории турнира. Также для ребят прошел мастер-класс по футбольному фристайлу, рассказал ТАСС представитель дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира в Ростове-на-Дону Александр Шаповалов. "В новой школе №115, которая открылась сегодня и является самой большой на юге России, команда по футбольному фристайлу при городском Дворце творчества детей и молодежи провела мастер-классы", - сказал Шаповалов.

"Футбольный урок" в Волгограде прошел в школе №93, где учатся призеры Всероссийских соревнований "Кожаный мяч", сообщили в областном комитете по подготовке к ЧМ-2018. Почетными гостями стали председатель комитета Аркадий Грушко и посол ЧМ-2018 от Волгограда, ветеран ФК "Ротор" Александр Никитин. Детям подарили мяч "Красава", состоялась футбольная викторина, призами за правильные ответы были сувениры с символикой Волгограда. Завершился урок футбольным матчем, в котором футболисты "Ротора" сыграли со сборной школы.

С профессионалами сразились школьники в возрасте от 12 до 18 лет, но среди них были призеры "Кожаного мяча". "Сегодня ожидался дождь, но как раз к нашему футбольному уроку небо прояснилось", - отметили в комитете. Матч завершился со счетом 5:5.

"Футбольный урок" с Дмитрием Черышевым

В Нижнем Новгороде на "футбольном уроке" школьники не только узнали детали подготовки к предстоящему чемпионату, но и получили практические советы по игре в футбол от тренера и бывшего игрока Дмитрия Черышева. Ясная солнечная погода позволила провести часть "футбольного урока" на улице. На зарядке и футбольных упражнениях в Нижнем Новгороде также присутствовала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина.

Программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира была утверждена первой среди всех регионов - организаторов и ее называют одной из самых масштабных в стране. Здесь пройдут шесть матчей турнира, в том числе игра 1/4 финала. В рамках подготовки к чемпионату мира идет строительство новой станции метро, реконструкция проспекта, продолжаются ремонтные работы на трех стадионах. А на арене, которая будет принимать матчи турнира и возводится на месте слияния Оки и Волги, накануне уже завершили монтаж кровли над зрительскими трибунами.

"Футбольный урок" в Саранске провел министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин. О важности предстоящего турнира и о деталях подготовки к нему Меркушкин рассказал учащимся лицея №7. После урока лицеисты сразились в игре по настольному футболу.

"Мы готовимся к чемпионату мира, сейчас самая активная фаза, я с удовольствием вас всех приглашаю в следующем году на матчи чемпионата, на фестиваль болельщиков, который будет проходить у нас в городе. Многих из вас я хочу пригласить стать волонтерами, присоединиться к нашему волонтерскому движению", - обратился к лицеистам Меркушкин.

Саранск примет четыре матча группового этапа турнира. Строящийся стадион "Мордовия-Арена" расположен в пойме реки Инчар в центре Саранска.

День футбольных знаний

В Краснодаре, который не значится в числе городов, принимающих турнир, урок прошел в Академии футбола - ребята встретились с ветеранами клуба "Кубань", команды спортшкол сыграли в товарищеских матчах. В Сочи "День футбольных знаний", как его окрестили в местной администрации, проводился в десяти школах.

"Уроки проводили волонтеры, им помогали футбольные тренера из спортивных школ и ветераны нашего сочинского клуба "Жемчужина": где-то они проводили мастер-классы, где- то рассказывали о своей истории в спорте. После теоретической части были викторины с вопросами о футболе и чемпионате мира, а после этого на стадионах или в спортзалах школ прошли дружеские турниры. В конце уроков дарили плакаты, как мы говорим, "от волка Забиваки", плакаты рассказывают о здоровом образе жизни", - сообщили ТАСС в мэрии Сочи.

Бывший футболист "Жемчужины" Гоча Гогричиани, забивший за свою карьеру более 70 голов, рассказал ребятам из гимназии №1 о том, как сочинская команда выступала в 1990-х годах в чемпионате России, и о своем самом красивом голе.

"Выбрать самый красивый гол футболисту тяжело. Но, как говорят болельщики, он был в матче с "Аланией". Они приехали в качестве лидера чемпионата, но недооценили нас, и мы сыграли вничью. "Самый красивый" - первый из двух голов мачта: с краю Мурыгин отнимает мяч, передает в центр, и я в падении забиваю в дальний угол - с места чуть-чуть дальше 11-метровой отметки; правда, красиво получилось", - рассказал Гогричиани ТАСС.

Он также отметил, что такие уроки помогают горожанам подготовиться к чемпионату мира, чтобы "2018 год не пришел внезапно".

Урок под стенами Кремля

В Казани "футбольный урок" проходил на манеже Центрального стадиона под стенами Кремля. Около 70 воспитанников детско-юношеской спортивной школы "Савиново" сыграли футбольный матч, после чего посол ЧМ-2018 от Казани, ватерполист Ирек Зиннуров рассказал им о предстоящем турнире и подарил школе мяч.

"Моя миссия как посла - посещать такие уроки в школах, говорить детям о том, что пройдет чемпионат, что они могут принять участие в нем как зрители и как волонтеры. Надо со всех сторон организовывать пропаганду здорового образа жизни", - сказал ТАСС Зиннуров.

Казань уже практически готова к проведению чемпионата мира. Стадион "Казань-Арена", где проходили матчи Кубка конфедераций и пройдут игры ЧМ-2018, был открыт в 2013 году к Универсиаде. Его вместимость составляет порядка 45 тыс. человек.

В Екатеринбурге "футбольный урок" прошел в школе №25. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт уроку - тренировке, написав "Удачи" на мяче "Красава". Министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и директор волонтерского центра Александр Антимонов рассказали школьникам о предстоящих матчах, подготовке к чемпионату и о том, что он принесет городу, региону и стране.

Как сообщил ТАСС старший тренер молодежного футбольного клуба "Урал" Иван Мельник, который проводил тренировку для учеников школы №25, урок прошел замечательно, в нем приняли участие около 60 школьников. "Люблю футбол смотреть. Чемпионат жду, хочу, чтобы наши победили", - приводит департамент информационной политики Свердловской области слова одного из участников урока, четвероклассника Льва Карасенко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске.