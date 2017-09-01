Халмурзаев и Прокопенко завершили выступление на ЧМ по дзюдо в 1/8 финала

ТАСС, 1 сентября. Россияне Хусен Халмурзаев и Алена Прокопенко лишились шансов на медали чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште, завершив выступления в 1/8 финала.

Халмурзаев, выступающий в весовой категории до 90 кг, уступил словенцу Михаэлю Жганку. Прокопенко (до 70 кг) проиграла испанке Марии Бернабеу.

В активе россиян на нынешнем чемпионате мира три медали. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевал Хасан Халмурзаев, серебро (до 66 кг) выиграл Михаил Пуляев, а Наталья Кузютина стала третьей в весе до 52 кг.

Чемпионат мира завершится 3 сентября.