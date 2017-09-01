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Колобков: вопрос запуска подпрограммы развития хоккея будет поднят после ЧМ-2018

Спорт
1 сентября, 17:40 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

По словам министра спорта, концепция и все параметры подпрограммы развития хоккея уже есть

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта РФ вернется к вопросу старта реализации подпрограммы развития хоккея в России на 2018-2020 годы после окончания чемпионата мира - 2018 по футболу. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

По итогам заседания Совета по спорту при президенте РФ, состоявшегося 22 апреля 2016 года в Казани, было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в России на 2018-2020 годы в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"Концепция, все параметры подпрограммы развития хоккея у нас уже есть, - отметил Колобков. - Сейчас мы обсуждаем с Минэкономом и Минфином, с какого года подпрограмма начнет реализовываться. В настоящее время заканчиваем подготовку к чемпионату мира по футболу и вернемся к вопросу программы развития хоккея уже после окончания турнира".

В частности, подпрограмма предусматривает создание новых центров хоккея в федеральных округах.

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