Колобков: вопрос запуска подпрограммы развития хоккея будет поднят после ЧМ-2018

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта РФ вернется к вопросу старта реализации подпрограммы развития хоккея в России на 2018-2020 годы после окончания чемпионата мира - 2018 по футболу. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
По итогам заседания Совета по спорту при президенте РФ, состоявшегося 22 апреля 2016 года в Казани, было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в России на 2018-2020 годы в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).
"Концепция, все параметры подпрограммы развития хоккея у нас уже есть, - отметил Колобков. - Сейчас мы обсуждаем с Минэкономом и Минфином, с какого года подпрограмма начнет реализовываться. В настоящее время заканчиваем подготовку к чемпионату мира по футболу и вернемся к вопросу программы развития хоккея уже после окончания турнира".
В частности, подпрограмма предусматривает создание новых центров хоккея в федеральных округах.