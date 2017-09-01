Головков: тренеры "Витязя" довольны легионерами команды в чемпионате КХЛ

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Головков: тренеры "Витязя" довольны легионерами команды в чемпионате КХЛСпорт 1 сентября, 18:03
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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб "Витязя" доволен выступлением своих иностранных игроков в стартовавшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент "Витязя" Михаил Головков.
Подмосковная команда в четырех матчах набрала пять очков, одержав в том числе одну победу в основное время над минским "Динамо" (1:0). В составе "Витязя" в новом сезоне дебютировали четыре легионера: защитники Никлас Бурстрем (Швеция), Войтек Мозик (Чехия) и финские форварды Ёссе Манкинен и Яакко Риссанен. Лучшими среди иностранных игроков команды являются Манкинен и выступающий с прошлого сезона чешский форвард Роман Горак, на счету которых по две голевые передачи.
"У нас были довольно неплохие матчи в Питере и Минске. С Ярославлем немного не хватило, хотя там могли захватить очки, - сказал Головков. - Сейчас начало сезона, все вкатываются, за исключением новых иностранцев. Все притираются друг к другу, Валерий Геннадьевич [Белов, главный тренер] ими доволен".
27 августа "Витязь" уступил обладателям Кубка Гагарина СКА по буллитам со счетом 3:4.
"В Питере в овертайме мы были даже ближе к победе, чем СКА. Мы играли очень самоотверженно, достойно, выглядели ничуть не слабее. Как мне сказали, Владимир Иванович Федосов [тренер СКА] после окончания игры говорил, что с такой командой, как "Витязь", СКА не должен терять очки. Я с ним в корне не согласен: пусть скажет спасибо, что они взяли два очка, а не одно", - отметил Головков.
"Витязю" предстоит пятиматчевая домашняя серия с 1 по 10 сентября.