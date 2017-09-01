Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Головков: тренеры "Витязя" довольны легионерами команды в чемпионате КХЛ

Спорт
1 сентября, 18:03 UTC+3 ПОДОЛЬСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Подмосковная команда в четырех матчах на старте сезона набрала пять очков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент ХК "Витязь" Михаил Головков

Президент ХК "Витязь" Михаил Головков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб "Витязя" доволен выступлением своих иностранных игроков в стартовавшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент "Витязя" Михаил Головков.

Подмосковная команда в четырех матчах набрала пять очков, одержав в том числе одну победу в основное время над минским "Динамо" (1:0). В составе "Витязя" в новом сезоне дебютировали четыре легионера: защитники Никлас Бурстрем (Швеция), Войтек Мозик (Чехия) и финские форварды Ёссе Манкинен и Яакко Риссанен. Лучшими среди иностранных игроков команды являются Манкинен и выступающий с прошлого сезона чешский форвард Роман Горак, на счету которых по две голевые передачи.

"У нас были довольно неплохие матчи в Питере и Минске. С Ярославлем немного не хватило, хотя там могли захватить очки, - сказал Головков. - Сейчас начало сезона, все вкатываются, за исключением новых иностранцев. Все притираются друг к другу, Валерий Геннадьевич [Белов, главный тренер] ими доволен".

27 августа "Витязь" уступил обладателям Кубка Гагарина СКА по буллитам со счетом 3:4.

"В Питере в овертайме мы были даже ближе к победе, чем СКА. Мы играли очень самоотверженно, достойно, выглядели ничуть не слабее. Как мне сказали, Владимир Иванович Федосов [тренер СКА] после окончания игры говорил, что с такой командой, как "Витязь", СКА не должен терять очки. Я с ним в корне не согласен: пусть скажет спасибо, что они взяли два очка, а не одно", - отметил Головков.

"Витязю" предстоит пятиматчевая домашняя серия с 1 по 10 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
4
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
5
Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"
6
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама