Симонян: футбол наказывает игроков "Спартака" за их равнодушное отношение

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Игроки московского "Спартака" решили "сбросить обороты" после побед в чемпионате России и Суперкубке страны, за что футбол их наказывает в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), ветеран "Спартака" Никита Симонян.
После восьмого тура чемпионата России "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.
"Главное, чтобы у "Спартака" была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого, - сказал Симонян. - Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания игроков, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты. Если это проглядывается в головах футболистов, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает".
"Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьезное и равнодушное отношение к себе", - добавил ветеран команды.
В прошлом сезоне "Спартак" впервые за последние 16 лет стал чемпионом России. В начале текущего сезоне красно- белые выиграли Суперкубок страны, обыграв в матче за трофей столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время.