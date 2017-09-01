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Колобков: сборные России по хоккею смогут тренироваться на базе ярославского училища

Спорт
1 сентября, 18:43 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

В пятницу была введена в эксплуатацию первая очередь строительства училища

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Министр спорта РФ Павел Колобков во время осмотра хоккейной арены на территории Государственного училища олимпийского резерва по хоккею

Министр спорта РФ Павел Колобков во время осмотра хоккейной арены на территории Государственного училища олимпийского резерва по хоккею

© Владимир Гердо/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле будет рассмотрено в качестве площадки для проведения тренировочных сборов национальных команд России после завершения строительства собственной материально-технической базы учебного заведения. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу была введена в эксплуатацию первая очередь строительства училища. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Такой федеральный центр, которым станет ярославское хоккейное училище, - это уникальный объект, - сказал Колобков. - Наши сборные по хоккею сейчас, в основном, тренируются в Новогорске, там ведется подготовка семи наших команд. Безусловно, на базе в Новогорске часто проходят соревнования, зачастую, в одно и то же время. Поэтому чтобы сделать подготовку национальных команд по хоккею максимально эффективной, мы рассмотрим совместно с Федерацией хоккея России базу училища в Ярославле для подготовки других составов сборных команд в том числе".

В состав первого этапа строительства учебного заведения вошли следующие объекты: трехэтажная хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, общежитие, пищеблок, семиэтажный комплекс учебных помещений, а также плоскостные сооружения - футбольное поле с беговыми дорожками, две открытых хоккейных площадки, два теннисных корта.

Строительство инфраструктуры ярославского училища ведется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Как сообщалось ранее, строительство всех объектов будет завершено в 2018-2019 гг.

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