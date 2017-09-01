Колобков: сборные России по хоккею смогут тренироваться на базе ярославского училища

Министр спорта РФ Павел Колобков во время осмотра хоккейной арены на территории Государственного училища олимпийского резерва по хоккею © Владимир Гердо/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле будет рассмотрено в качестве площадки для проведения тренировочных сборов национальных команд России после завершения строительства собственной материально-технической базы учебного заведения. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу была введена в эксплуатацию первая очередь строительства училища. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Такой федеральный центр, которым станет ярославское хоккейное училище, - это уникальный объект, - сказал Колобков. - Наши сборные по хоккею сейчас, в основном, тренируются в Новогорске, там ведется подготовка семи наших команд. Безусловно, на базе в Новогорске часто проходят соревнования, зачастую, в одно и то же время. Поэтому чтобы сделать подготовку национальных команд по хоккею максимально эффективной, мы рассмотрим совместно с Федерацией хоккея России базу училища в Ярославле для подготовки других составов сборных команд в том числе".

В состав первого этапа строительства учебного заведения вошли следующие объекты: трехэтажная хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, общежитие, пищеблок, семиэтажный комплекс учебных помещений, а также плоскостные сооружения - футбольное поле с беговыми дорожками, две открытых хоккейных площадки, два теннисных корта.

Строительство инфраструктуры ярославского училища ведется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Как сообщалось ранее, строительство всех объектов будет завершено в 2018-2019 гг.