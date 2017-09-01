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Итальянец Трентин выиграл 13-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
1 сентября, 18:54 UTC+3 ТАСС

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум

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Маттео Трентин

Маттео Трентин

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 1 сентября. Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors одержал победу на 13-м этапе многодневки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Коине (провинция Малага) и финишировал в Томаресе.

Трентин преодолел дистанцию 198,4 км за 4 часа 25 минут 13 секунд. Вторым финишировал итальянец Джанни Москов из команды "Скай", показавший то же время. Третьим стал датчанин Сёрен Краг Андерсен из Team Sunweb.

Трентин выиграл третий этап на текущей "Вуэльте". Ранее он был первым на четвертом и десятом этапах. Также эта победа стала шестой для итальянца на Гранд-турах, дважды он выигрывал этапы на "Тур де Франс" и один раз на "Джиро д'Италия". Представители Quick Step одержали пятую победу на нынешней "Вуэльте" - кроме Трентина, лучшими на этапах становились бельгиец Ив Лампарт (2-й этап) и француз Джулиан Алафилипп (8-й этап).

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик "Скай" Крис Фрум. Второе место занимает итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida, отстающий на 59 секунд. Третьим идет колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott (+2.13). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за "Катюшу-Альпецин", занимает шестое место и проигрывает лидеру 2 минуты 25 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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