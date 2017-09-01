Россиянин Галанов не смог выйти в финал ЧМ по боксу и завоевал бронзу

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ТАСС, 1 сентября. Российский боксер Тамир Галанов уступил в полуфинале чемпионата мира в весовой категории до 52 кг и завоевал бронзовую медаль. Турнир проходит в немецком Гамбурге.
В полуфинале 28-летний Галанов раздельным решением судей проиграл кубинцу Йосвани Вейтие со счетом 3:2. Соперник кубинца по финалу определится позднее.
Таким образом, на чемпионате мира по боксу борьбу за золото продолжает только один россиянин - Евгений Тищенко. В четверг в полуфинале он одержал победу над Санжаром Турсуновым из Узбекистана и вышел в финал в весовой категории до 91 кг, где встретится с кубинцем Эрисланди Савоном.
Галанов является серебряным призером чемпионата Европы 2011 года.
Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.