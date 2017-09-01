Полиция начала поиск грабителей, обокравших журналистов на ЧМ по художественной гимнастике

ПЕЗАРО /Италия/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Полиция Италии начала поиск злоумышленников, обокравших двух журналистов на чемпионате мира по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в Пезаро. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-центра ЧМ.

В среду лишился сумки один из российских тележурналистов. В ней был ноутбук, деньги, кредитные карточки, паспорт и другие документы. Сумка пропала, когда журналист брал интервью у сестер Дины и Арины Авериных, которые в тот день выиграли на двоих две золотые медали чемпионата мира. На следующий день пропал кофр с дорогостоящими линзами у одного из фотографов.

"Пропавшие вещи так и не вернулись своим владельцам, - заметил собеседник агентства. - Полиция уже начала поиск злоумышленников. Мы так полагаем, что в пресс-центр и смешанную зону, где были совершены кражи, проникли посторонние люди".

Чемпионат мира в Пезаро завершится 3 сентября.