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УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair play

Спорт
1 сентября, 19:56 UTC+3 ТАСС

Французский клуб в минувшее трансферное окно пополнился форвардом "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе

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Неймар

Неймар

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 1 сентября. Следственная палата комитета по финансовому контролю за клубами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыла расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"В ходе расследования особое внимание будет уделено соблюдению правила безубытночности в результате последних сделок клуба по приобретению футболистов. В ближайшие месяцы следственная палата будет проводить регулярные совещания для тщательной оценки всей документации, относящейся к данному делу", - говорится в сообщении.

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Французский клуб в минувшее трансферное окно пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители "Пари Сен-Жермен". Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что сделка обойдется ПСЖ в €180 млн.

Ранее ПСЖ, который является одним из самых богатых футбольных клубов мира, уже подвергался наказанию за несоблюдение правил финансового fair play. В 2014 году клуб был наказан УЕФА штрафом в размере €53 млн, также ПСЖ должен был сократить заявку на еврокубковый сезон с 25 футболистов до 21. В 2015 году с команды сняли ограничения по заявке, в 2017-м УЕФА объявил, что клуб полностью выполнил условия финансового fair play.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Теперь клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация будет "жестко наказывать" клубы за нарушение данных правил.

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