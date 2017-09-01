"Ливерпуль" оплатит визы болельщикам, которые посетят московский матч ЛЧ со "Спартаком"

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ТАСС, 1 сентября. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" оплатит российские визы болельщикам, которые приедут поддержать команду в Москву на матч Лиги чемпионов против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
"Спартак" примет "Ливерпуль" 26 сентября в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Открытие-Арена". Игра начнется в 21:45 мск.
Сообщается, что мерсисайдцы готовы покрыть расходы своих болельщиков на российские визы в пределах максимально возможной суммы - £118,20 (около 9 тысяч рублей).
Ранее другой английский клуб "Манчестер Юнайтед" сообщил, что оплатит российские визы своим болельщикам, которые приедут в Москву на матч Лиги чемпионов против российского ЦСКА. Встреча пройдет 27 сентября.