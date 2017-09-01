ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцам

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ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцамСпорт 1 сентября, 20:41
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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) намерена потребовать от Международной федерации гребного спорта (FISA) возврата денежных средств, потраченных на участие отечественных спортсменов в чемпионате мира, в случае, если они не получат американские визы. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
Чемпионат мира пройдет в Сарасоте (США, штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.
"Мы будем требовать не компенсацию, а те деньги, которые уже потратили на перелет, проживание и так далее, - сообщил Свирин. - FISA является организатором турнира, ответственной стороной. Мы общаемся с ними, контакт есть".
По словам Свирина, члены сборной России по академической гребле не могут попасть на собеседование в посольство США для получения визы. "Сегодня мы уведомили международную федерацию [гребного спорта], что группа спортсменов не смогла попасть на собеседование в посольство, - сказал Свирин. - По телефонам в посольство дозвониться невозможно, там автоответчики".
Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФГСР, собеседование в посольстве США перенесено на неопределенный срок.
В состав сборной России для участия в мировом первенстве вошли 38 спортсменов.