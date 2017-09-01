Мевля включен в заявку "Зенита" на матчи Лиги Европы

ТАСС, 1 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" сформировал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

В заявку вошел словенский защитник "Зенита" Миха Мевля, который перешел в санкт-петербургский клуб из "Ростова" в последний день трансферного окна - 31 августа.

Всего "Зенит" заявил 25 футболистов. Полностью заявка выглядит следующим образом: вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; защитники - Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков; полузащитники - Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов; нападающие - Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

"Зенит" сыграет в группе L с испанским "Реалом Сосьедадом", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром". В первом туре "Зенит" 14 сентября на выезде встретится с "Вардаром".