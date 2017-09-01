Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Текстильщика"

ТАСС, 1 сентября. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Текстильщик" из Иваново прекратил сотрудничество с главным тренером команды Вадимом Евсеевым. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Артем Садовников на своей странице в Twitter.

В пятницу "Текстильщик" сыграл вничью с "Долгопрудным" со счетом 3:3 в матче ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице зоны "Запад" после семи игр.

Молния! Вадим #Евсеев провел последний матч в качестве главного тренера ивановского "Текстильщика" pic.twitter.com/01TFC0p0Ga — Артем Садовников (@fc_textil) 1 сентября 2017 г.

"Вадим Евсеев провел последний матч в качестве главного тренера ивановского "Текстильщика", - говорится в сообщении.

Евсеев возглавил "Текстильщик" в феврале 2017 года. В январе 2015 года Евсеев входил в тренерский штаб пермского "Амкара" под руководством Гаджи Гаджиева. В 2013-14 гг. он работал в "Текстильщике" старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.