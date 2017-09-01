Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами

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ТАСС, 1 сентября. Россиянин Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды.
Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье - американец Ариес Мерритт (13,20).