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Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами

Спорт
1 сентября, 21:51 UTC+3 ТАСС

Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Александр Щербак/ТАСС, архив

ТАСС, 1 сентября. Россиянин Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал время 13,14 секунды.

Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье - американец Ариес Мерритт (13,20).

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