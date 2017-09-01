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Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье

Спорт
1 сентября, 22:00 дата обновления: 1 сентября, 22:10 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла ее сестра Арина Аверина

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Чемпионка мира по художественной гимнастике 2017 года в личном многоборье Дина Аверина

Чемпионка мира по художественной гимнастике 2017 года в личном многоборье Дина Аверина

© EPA/Tamas Kovacs

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Дина Аверина набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450). Третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025).

Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина - в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина - второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами. Теперь в активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

Сестры Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Арина также завоевала четыре золота на Всемирных играх в 2017 году, Дина - одно золото.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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