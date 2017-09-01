Ласицкене выиграла 18-й турнир подряд, победив в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2,02 метра.

Второй стала украинка Юлия Левченко (1,94), третьей - чешка Михаэла Грубая (1,88). Россиянка, как победительница финала, выиграла "Бриллиантовую лигу" сезона 2017 году и получит призовые в размере $50 тыс.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Победа в Брюсселе стала для Ласицкене 18-й подряд. Спортсменка также победила на чемпионате мира в Лондоне, этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на мемориале Камилы Сколимовской в Польше, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских, чемпионате России (все три турнира прошли в подмосковном Жуковском), а также на Кубке России в Ерино.

Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину, а Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами.