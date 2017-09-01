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Борзаковский: легкоатлеты Шубенков и Ласицкене блестяще завершили сезон

Спорт
1 сентября, 22:50 UTC+3 ТАСС

В пятницу и Шубенков, и Ласицкене одержали победы в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Мария Ласицкене блестяще завершили сезоне победами в финале "Бриллиантовой лиги". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

В пятницу в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе Шубенков стал первым на дистанции 110 метров с барьерами с результатом 13,14 секунды. Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2,02 метра, победив в 18-м турнире подряд.

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"Я поздравляю Марию и Сергея с победами в финале "Бриллиантовой лиги", им удалось блестящее завершение сезона. Также я очень благодарен их тренерам, которые провели прекрасный сезон. Ласицкене в этом сезоне выступила просто феноменально, не проиграв ни одного старта. Мало кому удавалось такое", - заявил Борзаковский.

Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину с результатом 6,49 метра. Анжелика Сидорова стала десятой в прыжках с шестом, взяв планку на высоте 4,45 метра.

"Клишиной и Сидоровой не удалось сегодня добраться до пьедестала, но не нужно забывать, что это конец сезона, спортсменки подошли к нему не в самой лучшей форме, устали. Ничего страшного не случилось. Сейчас они отдохнут и в следующем сезоне еще проявят себя", - прокомментировал выступление спортсменок тренер.

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

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