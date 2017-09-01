Борзаковский: легкоатлеты Шубенков и Ласицкене блестяще завершили сезон

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ТАСС, 1 сентября. Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Мария Ласицкене блестяще завершили сезоне победами в финале "Бриллиантовой лиги". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
В пятницу в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе Шубенков стал первым на дистанции 110 метров с барьерами с результатом 13,14 секунды. Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2,02 метра, победив в 18-м турнире подряд.
"Я поздравляю Марию и Сергея с победами в финале "Бриллиантовой лиги", им удалось блестящее завершение сезона. Также я очень благодарен их тренерам, которые провели прекрасный сезон. Ласицкене в этом сезоне выступила просто феноменально, не проиграв ни одного старта. Мало кому удавалось такое", - заявил Борзаковский.
Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину с результатом 6,49 метра. Анжелика Сидорова стала десятой в прыжках с шестом, взяв планку на высоте 4,45 метра.
"Клишиной и Сидоровой не удалось сегодня добраться до пьедестала, но не нужно забывать, что это конец сезона, спортсменки подошли к нему не в самой лучшей форме, устали. Ничего страшного не случилось. Сейчас они отдохнут и в следующем сезоне еще проявят себя", - прокомментировал выступление спортсменок тренер.
Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.