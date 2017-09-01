Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Сидорова стала 10-й в финале "Бриллиантовой лиги" в прыжках с шестом

Спорт
1 сентября, 23:10 UTC+3 ТАСС

Победу одержала действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Греции Екатерини Стефаниди, преодолевшая планку на высоте 4,85 метра

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заняла 10-е место на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, взяла планку на высоте 4,45 метра.

Победу одержала действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Греции Екатерини Стефаниди, взявшая высоту 4,85 метра. Второй стала американка Санди Моррис (4,75), третьей канадка - Алиша Ньюман (4,75), установившая национальный рекорд.

На чемпионате мира в Лондоне в 2017 году Сидорова не смогла квалифицироваться в финал, трижды уронив планку на высоте 4,50 метра.

Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину, Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами, а Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту, победив в 18-м турнире подряд.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
4
Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон
5
В КСК подтвердили гибель Горчева и выразили соболезнования его родным
6
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама