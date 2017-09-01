Россиянка Сидорова стала 10-й в финале "Бриллиантовой лиги" в прыжках с шестом

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ТАСС, 1 сентября. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заняла 10-е место на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, взяла планку на высоте 4,45 метра.
Победу одержала действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Греции Екатерини Стефаниди, взявшая высоту 4,85 метра. Второй стала американка Санди Моррис (4,75), третьей канадка - Алиша Ньюман (4,75), установившая национальный рекорд.
На чемпионате мира в Лондоне в 2017 году Сидорова не смогла квалифицироваться в финал, трижды уронив планку на высоте 4,50 метра.
Ранее на финальном этапе соревнований в Брюсселе россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место в прыжках в длину, Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами, а Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту, победив в 18-м турнире подряд.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.