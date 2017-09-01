Футболисты Санчес и Самбрано покинули казанский "Рубин"

ТАСС, 1 сентября. Испанский защитник Серхио Санчес на правах аренды перешел из казанского футбольного клуба "Рубин" в испанский "Эспаньол". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Аренда 31-летнего Санчеса рассчитана до конца сезона-2017/18.

Также "Рубин" покинул 28-летний перуанский защитник Карлос Самбрано. Он на правах аренды перешел в греческий ПАОК. Срок аренды рассчитан до окончания сезона.

Санчес перешел в "Рубин" летом 2016 года из греческого "Панатинаикоса". Защитник провел за команду 21 матч. Испанец является воспитанником "Эспаньола", за который он играл с 2004 по 2009 год.

Самбрано перешел в "Рубин" летом 2016 года из немецкого "Айнтрахта", где он играл с 2012 года. За казанский клуб перуанец сыграл 24 матча.