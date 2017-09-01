Немецкие футболисты обыграли чехов в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 1 сентября. Сборная Германии одержала победу над командой Чехии со счетом 2:1 в выездном матче группы С в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В составе действующих чемпионов мира голами отметились Тимо Вернер (4-я минута) и Матс Хуммельс (88). У хозяев единственный мяч на счету Владимира Дариды (78).

В таблице группы С сборная Германии занимает первое место, набрав 21 очко в семи матчах. Чехи расположились на третьей позиции с девятью очками. В других матчах группы С норвежцы со счетом 2:0 обыграли азербайджанцев, а сборная Северной Ирландии разгромила команду Сан-Марино (3:0).

В следующем матче четвертого сентября немцы на своем поле примут норвежцев. Сборная Чехии в тот же день на выезде сыграет с командой Северной Ирландии.

В матчах группы F сборная Англии разгромила команду Мальты (4:0), словаки обыграли словенцев (1:0), а шотландцы - литовцев (3:0). В таблице первое место занимает английская команда, набравшая 17 очков в семи матчах. Словаки расположились на второй позиции (15 очков), шотландцы и словенцы набрали по 11 очков и занимают третье и четвертое место соответственно.

В матчах группы Е черногорцы обыграли команду Казахстана (3:0), датчане разгромили поляков (4:0), а румыны победили армянских футболистов (1:0). Поляки, несмотря на поражение, занимают первое место в группе, набрав 16 очков в семи играх. Черногорцы с 13 очками занимают вторую строчку, опережая датчан (13 очков) по дополнительным показателям.