Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкие футболисты обыграли чехов в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
1 сентября, 23:46 UTC+3 ТАСС

В таблице группы С сборная Германии занимает первое место, одержав семь побед в семи матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Сборная Германии одержала победу над командой Чехии со счетом 2:1 в выездном матче группы С в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В составе действующих чемпионов мира голами отметились Тимо Вернер (4-я минута) и Матс Хуммельс (88). У хозяев единственный мяч на счету Владимира Дариды (78).

В таблице группы С сборная Германии занимает первое место, набрав 21 очко в семи матчах. Чехи расположились на третьей позиции с девятью очками. В других матчах группы С норвежцы со счетом 2:0 обыграли азербайджанцев, а сборная Северной Ирландии разгромила команду Сан-Марино (3:0).

В следующем матче четвертого сентября немцы на своем поле примут норвежцев. Сборная Чехии в тот же день на выезде сыграет с командой Северной Ирландии.

В матчах группы F сборная Англии разгромила команду Мальты (4:0), словаки обыграли словенцев (1:0), а шотландцы - литовцев (3:0). В таблице первое место занимает английская команда, набравшая 17 очков в семи матчах. Словаки расположились на второй позиции (15 очков), шотландцы и словенцы набрали по 11 очков и занимают третье и четвертое место соответственно.

В матчах группы Е черногорцы обыграли команду Казахстана (3:0), датчане разгромили поляков (4:0), а румыны победили армянских футболистов (1:0). Поляки, несмотря на поражение, занимают первое место в группе, набрав 16 очков в семи играх. Черногорцы с 13 очками занимают вторую строчку, опережая датчан (13 очков) по дополнительным показателям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Пожарные из-за дыма от камина выезжали к генконсульству РФ в Сан-Франциско
4
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
5
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
6
Из особняка торгпредства РФ в Вашингтоне вывозят вещи
7
Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама