Гимнастки Аверины сообщили, что выступали на ЧМ с незалеченными травмами

ПЕЗАРО /Италия/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянки Дина и Арина Аверины, занявшие первое и второе места в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, выступали на турнире с еще не до конца залеченными травмами. Об этом спортсменки сообщили журналистам.

Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье, набрав 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450), третье - израильтянка Линой Ашрам (70,025).

В микст-зону к журналистам сестры Аверины вышли с повязками на ногах. "Эту травму я получила в Казани, перед Кубком мира буквально за неделю, даже наступать на нее не могла, - призналась Арина Аверина. - Но соревновательный адреналин заставил меня позабыть о болячках".

По словам Дины Авериной, она получила повреждение еще весной и уже практически восстановилась. "У меня еще старая травма, перед чемпионатом Европы получила, и из-за этого мы не полетели на Кубок мира в Софию. Но после Европы, спасибо Ирине Александровне [Винер-Усмановой], мы полетели в Германию с Сашей Солдатовой лечиться, и сейчас я этой повязкой уже просто страхуюсь", - сказала Дина Аверина.

Ранее в Пезаро Дина Аверина стала первой в упражнениях с обручем и булавами, Арина - в упражнениях с мячом и с лентой. Всего в активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

Сестры Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Арина также завоевала четыре золота на Всемирных играх в 2017 году, Дина - одно золото.