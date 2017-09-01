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Тренер: баскетболисты сборной России едва не упустили победу в стартовом матче ЧЕ

Спорт
1 сентября, 23:58 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 1, сентября. /ТАСС

Сергей Базаревич считает, что его подопечные совершили слишком много потерь во встрече с турками

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Сергей Базаревич

Сергей Базаревич

© EPA/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу допустила большое количество потерь и едва не упустила победу в матче чемпионата Европы против команды Турции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Сергей Базаревич.

Встреча между россиянами и турками прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой российской команды со счетом 76:73.

"Мы знали, что турки будут играть "огненно", так и было. Мы знали, к чему готовиться, но не совсем смогли воплотить все задуманное в жизнь. К счастью, Алексей Швед реализовал важный трехочковый бросок в конце матча, и мы смогли здорово отзащищаться в решающие моменты", - сказал Базаревич.

"К сожалению, мы допустили большое количество потерь - 24. Этим мы очень сильно помогли сопернику и едва не упустили победу", - добавил тренер.

В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.

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