Тренер: баскетболисты сборной России едва не упустили победу в стартовом матче ЧЕ

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СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу допустила большое количество потерь и едва не упустила победу в матче чемпионата Европы против команды Турции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Сергей Базаревич.
Встреча между россиянами и турками прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой российской команды со счетом 76:73.
"Мы знали, что турки будут играть "огненно", так и было. Мы знали, к чему готовиться, но не совсем смогли воплотить все задуманное в жизнь. К счастью, Алексей Швед реализовал важный трехочковый бросок в конце матча, и мы смогли здорово отзащищаться в решающие моменты", - сказал Базаревич.
"К сожалению, мы допустили большое количество потерь - 24. Этим мы очень сильно помогли сопернику и едва не упустили победу", - добавил тренер.
В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.