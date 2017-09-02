Гимнастка Дина Аверина сказала, что золото ЧМ досталось ей с большим трудом

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира по художественной гимнастике в личном многоборье россиянка Дина Аверина призналась журналистам, что эта победа далась ей ценой большого труда.

Дина Аверина набрала 74,700 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (73,450). Третьей стала израильтянка Линой Ашрам (70,025).

"Сейчас я испытываю приятную усталость, - призналась спортсменка. - Это таким трудом заработанные медали. У меня были слезы радости, а когда Ариша меня встречала, и мы обнялись, тогда начали вместе плакать от счастья".

"Да, я очень счастлива. Во-первых, что все закончилось, во-вторых, все так хорошо сложилось. Хочу сказать всем огромное спасибо, а сейчас, конечно, будем отдыхать. Такой кайф, что все закончилось", - добавила она.

Во время последнего выступления у Дины едва не завязалась в воздухе лента. "Да, я это заметила, думала, как развязать этот бант. Все могло быть потеряно, как говорят тренеры, завязала бант - это конец. Когда я завершала поворот, сильно дернула лентой и поняла, что бантика нет", - продолжила спортсменка.

"Ирина Александровна [Винер-Усманова] была очень счастлива. Она поздравила и сказала, что мы справились с задачей, а Россия по-прежнему лучше всех", - подытожила Дина Аверина.