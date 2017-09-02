Тимофей Мозгов назвал ужасным официальный мяч чемпионата Европы по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой сборной России Тимофей Мозгов назвал ужасным мяч, которым играют команды на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом он заявил ТАСС.

В пятницу сборная России в матче группового этапа турнира победила команду Турции в Стамбуле со счетом 76:73.

"Мяч ужасный, на Евробаскете всегда новые мячи были не очень, но обычно через некоторое время они "подбивались", - сказал Мозгов. - Но эти мячи не лезут вообще ни в какие ворота. Считаю, что это фол Международной федерации баскетбола".

Российский центровой считает, что национальная команда показала хорошую игру в стартовом матче чемпионата Европы. "Хорошая первая игра, и очень важно, что мы начали турнир с победы. Мы знали, что будет тяжело против хозяев при их болельщиках, был момент, когда могли сломаться, но мы выстояли. Победа очень важна", - сказал он.

В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и Клуже-Напоке.