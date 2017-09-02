Кабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковать

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянки Дина и Арина Аверины, выигравшие все золото чемпионата мира по художественной гимнастике в личном первенстве, сумели добиться такого результата, потому что не боялись идти на риск. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева.

В пятницу Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина.

"Они здорово выступили, они большие молодцы, и я очень рада за них, - сказала Кабаева. - Конечно, я очень переживала за них, но сегодня эти девочки лучше всех в мире. Большой разрыв в баллах между ними и остальными соперницами говорит об их высоком мастерстве и недосягаемых для остальных по трудности программах. Они не боятся рисковать и поэтому получают такие высокие оценки".

Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина - в упражнениях с мячом и лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и лентой, а Арина Аверина - второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами. Теперь в активе сборной России пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль.

"Сейчас эти девочки очень счастливы, но я видела, как они волновались, когда выходили на помост. Но это их первый чемпионат мира, и я очень рада за них. Поздравляю всю команду и Ирину Александровну [Винер-Усманову] в первую очередь. Массажисты, хореографы, тренеры, все вместе - это огромная машина, где каждый винтик важен", - подытожила Кабаева.

Сестры Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Арина также завоевала четыре золота на Всемирных играх в 2017 году, Дина - одно золото.