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Госпитализированный во время матча футболист Себальос избежал серьезной травмы

Спорт
2 сентября, 10:20 UTC+3 ТАСС

Футболист был заменен на 85-й минуте в результате столкновения с соперником, полузащитник пожаловался на сильное головокружение и боль в шее

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Дани Себальос

Дани Себальос

© EPA/Sergio Barrenechea

ТАСС, 2 сентября. Футболист мадридского "Реала" Дани Себальос, госпитализированный во время товарищеского матча между молодежными сборными Испании и Италии, выписан из больницы без серьезных повреждений. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Товарищеский матч прошел 1 сентября и завершился победой испанцев со счетом 3:0. 21-летний Себальос вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен на 85-й минуте в результате столкновения с соперником. Полузащитник пожаловался на сильное головокружение и боль в шее. Футболиста госпитализировали, закрепив его шею специальным фиксатором.

Медицинские обследования не выявили серьезных проблем у Себальоса, игрок выписан из больницы.

Себальос перешел в "Реал" из "Бетиса" в июле. В прошедшем сезоне футболист провел во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

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