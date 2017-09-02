Госпитализированный во время матча футболист Себальос избежал серьезной травмы

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ТАСС, 2 сентября. Футболист мадридского "Реала" Дани Себальос, госпитализированный во время товарищеского матча между молодежными сборными Испании и Италии, выписан из больницы без серьезных повреждений. Об этом сообщает испанская газета Marca.
Товарищеский матч прошел 1 сентября и завершился победой испанцев со счетом 3:0. 21-летний Себальос вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен на 85-й минуте в результате столкновения с соперником. Полузащитник пожаловался на сильное головокружение и боль в шее. Футболиста госпитализировали, закрепив его шею специальным фиксатором.
Медицинские обследования не выявили серьезных проблем у Себальоса, игрок выписан из больницы.
Себальос перешел в "Реал" из "Бетиса" в июле. В прошедшем сезоне футболист провел во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.