Мозгов: РФБ следует высказать FIBA недовольство расписанием матчей сборной России на ЧЕ

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СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко следует высказать недовольство Международной федерации баскетбола (FIBA) расписанием матчей сборной России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил центровой российской команды Тимофей Мозгов.
В пятницу сборная России на старте группового этапа турнира победила турков в Стамбуле со счетом 76:73. Российская команда покинула арену в 12 часов ночи и в 17:00 субботы начнет свой следующий матч - против сборной Сербии.
"После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать - такое расписание. Кого в этом винить, FIBA? Пусть Андрей [Кириленко] этим занимается, поругает - это его работа".
Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и Клуже-Напоке.