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Мозгов: РФБ следует высказать FIBA недовольство расписанием матчей сборной России на ЧЕ

Спорт
2 сентября, 11:11 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Российская команда в субботу проведет матч против сербов, менее чем через сутки после предыдущей встречи с турецкой сборной

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Тимофей Мозгов (слева)

Баскетболист сборной России Тимофей Мозгов (слева)

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко следует высказать недовольство Международной федерации баскетбола (FIBA) расписанием матчей сборной России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил центровой российской команды Тимофей Мозгов.

В пятницу сборная России на старте группового этапа турнира победила турков в Стамбуле со счетом 76:73. Российская команда покинула арену в 12 часов ночи и в 17:00 субботы начнет свой следующий матч - против сборной Сербии.

"После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать - такое расписание. Кого в этом винить, FIBA? Пусть Андрей [Кириленко] этим занимается, поругает - это его работа".

Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и Клуже-Напоке. 

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