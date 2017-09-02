"Манчестер Сити" заявил бывшего футболиста "Уфы" Зинченко для участия в чемпионате Англии

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ТАСС, 2 сентября. Бывший игрок российского футбольного клуба "Уфа" Александр Зинченко заявлен "Манчестер Сити" для участия в чемпионате Англии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Трансферное окно в Европе закрылось в ночь на субботу. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе 20-летнего украинского футболиста в трансферный период в итальянский "Наполи".
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в июле 2016 года. За английский клуб футболист не провел ни одного официального матча.
С августа 2016 по июнь 2017 года игрок на правах аренды выступал за голландский ПСВ, в составе которого принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами. За "Уфу" игрок сыграл 33 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.