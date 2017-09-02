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Боксер Тищенко заявил о повышенной ответственности перед финалом ЧМ

Спорт
2 сентября, 12:12 UTC+3 ГАМБУРГ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В субботу Тищенко встретится в финальном поединке мирового первенства с кубинцем Эрисланди Савоном

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Евгений Тищенко

Евгений Тищенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Евгений Тищенко заявил, что статус олимпийского чемпиона накладывает на него дополнительную ответственность перед финалом чемпионата мира, который проходит в Гамбурге. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

В субботу Тищенко встретится в финальном поединке мирового первенства весовой категории до 91 кг с кубинцем Эрисланди Савоном.

"С Савоном драться проще, потому что с [Василием] Левитом бой был бы более тяжелым и принципиальным, - сказал Тищенко. - Мы будем искать удобные для себя позиции, и, конечно, уровень Савона и Левита очень разнится с другими соперниками здесь. На протяжении всего турнира люди следят за мной, и у меня повышенная ответственность, поскольку есть статус [олимпийского чемпиона]".

Мировое первенство завершится 2 сентября.

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