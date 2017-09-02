Шляхтин: Шубенков и Ласицкене победами в Брюсселе поставили красивую точку в сезоне

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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Мария Ласицкене победами на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" поставили красивую точку в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
В пятницу в Брюсселе состоялся финальный этап "Бриллиантовой лиги". Серебряный призер чемпионата мира - 2017 Шубенков стал победителем в забеге на 110 метров с барьерами. Победительница прошедшего мирового первенства Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту.
"Их победы, конечно, были ожидаемы, просто не хотелось сглазить. Я искренне надеялся, что это произойдет, и это произошло. Молодцы, они поставили красивую точку в завершении сезона", - заявил Шляхтин.
Победа в финале "Бриллиантовй лиги" стала для Шубенкова первой в сезоне, тогда как Ласицкене заняла первое место в 18-й раз подряд.