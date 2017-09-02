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Шляхтин: Шубенков и Ласицкене победами в Брюсселе поставили красивую точку в сезоне

Спорт
2 сентября, 12:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Серебряный призер чемпионата мира - 2017 Шубенков стал победителем в забеге на 110 метров с барьерами, чемпионка мира Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Мария Ласицкене победами на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" поставили красивую точку в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В пятницу в Брюсселе состоялся финальный этап "Бриллиантовой лиги". Серебряный призер чемпионата мира - 2017 Шубенков стал победителем в забеге на 110 метров с барьерами. Победительница прошедшего мирового первенства Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту.

"Их победы, конечно, были ожидаемы, просто не хотелось сглазить. Я искренне надеялся, что это произойдет, и это произошло. Молодцы, они поставили красивую точку в завершении сезона", - заявил Шляхтин.

Победа в финале "Бриллиантовй лиги" стала для Шубенкова первой в сезоне, тогда как Ласицкене заняла первое место в 18-й раз подряд.

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