Ионов заявил, что тренер Кучук стал одним из факторов его перехода в "Ростов"

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов рассказал, что у него до перехода в команду было несколько предложений, но он сделал выбор в пользу футбольного клуба из Ростова-на-Дону и главного тренера Леонида Кучука. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

В четверг "Ростов" объявил о подписании контракта с 28-летним игроком сроком на три года с возможностью продления еще на год. Ранее московское "Динамо" объявило о расторжении контракта с футболистом по соглашению сторон. Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, Ионов согласился пойти на существенное понижение в заработной плате.

"Вариант изначально возник давно, мне позвонили, сказали, что Леонид Станиславович (Кучук, главный тренер "Ростова" - прим. ТАСС) интересовался моей ситуацией, - сказал Ионов. - Было непонятно, что будет с моим будущим, это затянулось надолго, все решилось в последний день. Были другие предложения, но я сделал окончательный выбор в пользу "Ростова" и тренера".

"Чувствую себя отлично, рад, что все получилось, что я перешел. Первая тренировка было в хорошем настроении, поэтому доволен. Время до игры еще есть, чтобы поговорить с тренером, поднабрать [форму], все еще впереди", - добавил игрок.

Ионов выступал за "Динамо" с 2013 года, сезон-2016/17 игрок провел в аренде в ЦСКА. В составе бело-голубых Ионов в различных турнирах сыграл 99 матчей и забил 22 мяча. В его активе 11 матчей за сборную России.