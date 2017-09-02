Федерации бокса России и Германии подписали соглашение о сотрудничестве

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией бокса Германии. Подписание соглашения состоялось в субботу в Гамбурге.

Со стороны Федерации бокса России документ подписал генеральный секретарь организации Умар Кремлев. Сотрудничество, в частности, подразумевает передачу опыта по проведению чемпионата мира.

В настоящее время мировое первенство проходит в Гамбурге, а в 2019 году соревнования примет Сочи.