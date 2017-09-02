Евсеев вернулся в тренерский штаб футбольного клуба "Амкар"

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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вадим Евсеев вошел в тренерский штаб пермского футбольного клуба "Амкар". Об этом 41-летний специалист сообщил ТАСС.
В пятницу было объявлено, что Евсеев покидает пост главного тренера ивановского "Текстильщика", выступающего во втором дивизионе чемпионата России. Издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что он пополнит тренерский штаб Гаджи Гаджиева в "Амкаре".
"Так и есть, но подробно об этом говорить я пока не готов", - подтвердил Евсеев.
Евсеев входил в штаб Гаджиева в "Амкаре" с января 2015 года, а в феврале 2017-го возглавил "Текстильщик". Под его руководством ивановская команда во второй части прошлого сезона одержала девять побед в десяти матчах при одной ничьей и разнице мячей 30:4 и финишировала на третьем месте в таблице второго дивизиона чемпионата России зоны "Запад". Текущий сезон "Текстильщик" начал с поражения, после чего последовали пять побед и ничья, клуб занимает второе место в турнирной таблице.