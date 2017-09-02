ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /ТАСС/. Российские и немецкие боксеры будут проводить совместные сборы в рамках соглашения о сотрудничестве двух федераций. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев после подписания соглашения с Федерацией бокса Германии.

Соответствующий документ был подписан в субботу в Гамбурге.

"Мы долго вели переговоры и шли к этому соглашению. Согласно договору у нас будут проходить совместные сборы, в планах сейчас проводить их по всей Европе. Все это делается для того, чтобы сделать бокс более конкурентным", - сказал Кремлев.

В Гамбурге проходит чемпионат мира, который завершится 2 сентября.