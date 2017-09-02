Маслов: "Амкару" сложно конкурировать с другими командами в нынешней финансовой ситуации

ТАСС, 2 сентября. Пермскому "Амкару" сложно конкурировать с другими командами в чемпионате России по футболу из-за непростой финансовой ситуации в клубе. Об этом сообщил исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов, слова которого приводит пресс-служба команды.

"Амкар" после восьми туров чемпионата России занимает последнее 16-е место в турнирной таблице с пятью очками.

"Надо прямо сказать, что в той финансовой ситуации, в которой находится "Амкар", нам сложно конкурировать с другими клубами. Фактически, львиную часть расходов на содержания клуба мы вынуждены закрывать деньгами, полученными от трансферной деятельности, вместо того, чтобы направлять их на приобретение новых футболистов или улучшать инфраструктуру клуба, как например это делают наши соперники, которые имеют генеральных спонсоров или серьезное бюджетное финансирования от государства", - отметил Маслов.

В период летнего трансферного окна, закрывшегося в ночь на первое сентября, клуб покинул 27-летний полузащитник Роланд Гиголаев, который перешел в грозненский "Ахмат". По словам Маслова, продажа футболиста позволила клубу заработать. "Гиголаев стал уже седьмым футболистом, трансфер которого позволил "Амкару" заработать. Ранее были трансферы Георгия Джикии, Александра Селихова, Чумы Анене, Изунну Узочукву, Бранко Йовичича и Максима Батова", - отметил руководитель.

В летний трансферный период "Амкар" арендовал 23-летнего черногорского нападающего Драго Миловича из клуба "Хайдук Бар", выступающего в третьем дивизионе черногорского первенства. "Еще недавно он играл за сильнейший клуб Черногории - "Морген", но тяжелая травма на время прервала карьеру футболиста, которого считали восходящей звездой. Если Драго заиграет в свою силу, мы получим грозного форварда, а если нет, вреда клубу это не принесет - мы подписали его на таких скромных условиях, что, фактически, это можно считать продолжением просмотра футболиста", - заявил Маслов.