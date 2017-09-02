Спортивный директор "Барселоны" сообщил, что "Ливерпуль" запросил за Коутиньо €200 млн

ТАСС, 2 сентября. Английский клуб "Ливерпуль" готов был продать футболиста Фелиппе Коутиньо в испанскую "Барселону в заключительный день трансферного окна за €200 млн. Об этом сообщил спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес, слова которого приводит газета Marca.

В ночь на 2 сентября последним среди ведущих европейских футбольных чемпионатов трансферное окно закрылось в Испании. По информации СМИ, "Барселона" предпринимала четыре попытки, чтобы приобрести 25-летнего Коутиньо у "Ливерпуля", каждый раз увеличивая сумму предложения. Максимальная сумма составила €160 млн.

"Вчера "Ливерпуль" установил цену за Коутиньо в €200 млн. Осуществлять такую крупную сделку, значит подвергать клуб опасности", - сообщил Фернандес.

В летнее трансферное окно "Барселона" усилилась Усманом Дембеле из дортмундской "Боруссии", Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд"), Нелсоном Семеду ("Бенфика"). Также команда выкупила воспитанника Херарда Деулофеу у "Эвертона". Суммарно команда потратила на приобретения €187,5 млн.